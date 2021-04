Zo pak je Koningsdag creatief aan (ook met de kinderen)

Dat Koningsdag ook dit jaar weer anders is dan normaal, is jammer. Maar met een beetje inspiratie knutsel je, met of zonder kinderen, er alsnog een vrolijke dag van.

Het is natuurlijk makkelijk om je vooral te focussen op wat er allemaal níet kan dit jaar, maar gelukkig biedt het ook perspectieven, zo’n Koningsdag aan huis. De vlag mag uit, de oranjetompouce kun je afhalen en met leuke Printables van HP versier je je huis. Ga lekker aan de knutsel met rood, wit, blauw en oranje, óf laat het aan de kinderen over en geniet even van een moment voor jezelf. Waar stond die tompouce, zei je?

Zelf de slingers ophangen

Het klinkt zo cliché, dat over zelf de slingers ophangen in het leven. Maar in deze gekke tijden blijkt het toch weer helemaal waar. Op het Printables-platform van HP vind je een leuke Koningsdagslinger om zelf te versieren, uit te knippen en op te hangen. Maar ook Koningsdagkleurplaten en Koningsdagbingo. Allemaal te downloaden om af te drukken. Prima alternatief voor het voor dag en dauw in de kou op een kleedje zitten, toch?

Dat spant de kroon

En wat hoort ook bij Koningsdag? Meedoen aan een spelletje en iets winnen, natuurlijk. Download de versierkroon voor je eigen koning of koningin en laat die zo mooi mogelijk versieren. Stuur er een foto van in en maak kans op een HP-printer. Best handig, want ook voor andere dagen dan Koningsdag zijn er inspirerende downloads te vinden op het Printables-platform.

Ook als de Oranjes weer thuis zijn

Op het platform van HP vind je altijd leuke, printbare spelideeën, kleurplaten, knutselwerkjes en leerwerkbladen. Gemaakt in samenwerking met experts en partners zoals Squla en Kidsweek. Ook fijn: dankzij HP Instant Ink zit je nooit meer zonder inkt. Want daarmee geeft je HP-printer zelf een seintje als er nieuwe inkt moet komen, die vervolgens automatisch bij je thuis wordt bezorgd. Dat maakt het leven, helemaal in thuiswerktijden, wel een stukje makkelijker. Klant is koning, toch?

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met HP.

Alle Printables vind je op het HP Printables platform.

Fotografie Annie Spratt/Unsplash