Vacature: online marketing stagiair(e) Flow & Donald Duck

Wil jij ervaring opdoen bij twee vooraanstaande mediamerken, waar elke dag met veel passie en plezier gewerkt wordt? Wil jij alles leren van e-commerce en online marketing? Ben jij ondernemend, commercieel ingesteld, online savvy én op zoek naar een meewerkstage vanaf september 2020?

De functie

Flow en Donald Duck Weekblad zijn op zoek naar een digitale marketing stagiair. We zoeken een echte duizendpoot.

In deze functie ben je ondersteunend aan de digital coördinator en werk je samen met de (online) marketeers en redacteuren aan het online succes van deze merken.

Zo leer je bijvoorbeeld alles over e-commerce, het optimaliseren van websites, SEO, SEA, (marketing)campagnes, het samenstellen en optimaliseren van nieuwsbrieven en het beheren van diverse social media kanalen.

Ook help je mee met uiteenlopende redactie-ondersteunende taken, denk aan bewijsnummers versturen en office management (post/telefoon).

Er is ruimte voor eigen initiatieven en ideeën.

Wat heb jij in huis?

HBO- of WO-opleiding in de richting van media, marketing en/of communicatie.

Je bent ondernemend, leergierig, commercieel ingesteld en online-savvy.

Je hebt affiniteit met tijdschriften (print en online) en social media.

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en communicatief sterk.

Je hebt een hands-on mentaliteit en doet wat er nodig is om doelstellingen te realiseren.

Heb je al eens gewerkt met Magento, WordPress, Google Analytics, Photoshop of Indesign? Dat is mooi! Nog niet? Wij leren het je graag.

Dit bieden wij

Een stageplek in een gezellig, gemotiveerd en professioneel team bij vooraanstaande mediamerken.

Eigen verantwoordelijkheid en voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

Je draait volledig mee op de redactie en ontvangt een marktconforme stagevergoeding (€ 350,- bij hbo-niveau).

Een marktconforme stagevergoeding

Periode

Je bent beschikbaar vanaf september 2020 (in overleg eerder) voor een periode van minimaal 5 maanden.

Over de merken Flow en Donald Duck

Digital marketing coördinator Michiel Muller werkt voor zowel Flow als Donald Duck, je zult dus meewerken aan beide merken en kunt zo dubbel veel leren. Flow is een tijdschrift zonder haast. Over dingen anders doen en nieuwe keuzes maken. Klein geluk, dagelijks leven en het mooie van niet altijd perfect hoeven zijn. In Donald Duck Weekblad zijn elke week de vrolijkste stripverhalen van Donald Duck te lezen. DonaldDuck.nl is de vrolijkste website van Duckstad en omstreken! Flow en Donald Duck zijn onderdeel van DPG Media Magazines.

Geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli, naar Ilse Savenije, coördinator Flow online (i.v.m. vakantie Michiel Muller), ilse.savenije@sanoma.com (ook voor meer informatie over de functie).