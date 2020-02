Vacature: online stagiair(e) Flow

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij het online team van Flow? Er is plaats voor een tekst- of online redactie-stagiair(e).

Flow is een tijdschrift zonder haast. Over dingen anders doen en nieuwe keuzes maken. Klein geluk, dagelijks leven en het mooie van niet altijd perfect hoeven zijn.

De functie

We zoeken een echte duizendpoot. Als stagiair(e) ondersteun je de redactie van Flow bij de uitvoering van diverse activiteiten. Je zorgt ervoor dat de verschillende processen op de afdeling efficiënt en effectief verlopen en levert bijdragen voor online, in tekst of video, afhankelijk van je studierichting.

De werkzaamheden

Uiteenlopende redactie-ondersteunende taken. Denk aan printen van producties, plank bijhouden, bewijsnummers versturen, beeldondersteuning, office management (post/telefoon)

Social media: assistentie van de online coördinator (o.a. beeld verzamelen/posts inplannen)

Het schrijven van korte berichten en andere teksten voor online

Research ten behoeve van (eind)redactie of voor (video- of audio)producties

Bij een multimedia-gerelateerde opleiding: het maken van beeld of video’s voor social media en de website, begeleiding van andere (video)projecten

Daarnaast worden eigen initiatieven op prijs gesteld

Functie-eisen

HBO-werk- en denkniveau, bezig met een journalistieke, communicatie- of multimedia-gerelateerde opleiding

Uitstekende communicatieve vaardigheden

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, ruime ervaring en feeling met schrijven

Goede beheersing van de Engelse taal, ervaring met MS Office XP (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) en met Photoshop en WordPress

Affiniteit met tijdschriften (print en online) en social media

Een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel, gestructureerd, leergierig, stressbestendig, flexibel, enthousiast, commercieel en creatief

Fulltime gedurende minimaal 5 maanden

We bieden

Een uitdagende functie binnen een ondernemend team. Verantwoordelijkheid voor een aantal taken die je zelfstandig uitvoert. Je draait volledig mee op de redactie en ontvangt een stagevergoeding.

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie voorzien van motivatie en cv kun je sturen naar Ilse Savenije, coördinator Flow online, ilse.savenije@sanoma.com (ook voor meer informatie over de functie).