De pins van Brittany

Wat een mooie plaatjes verschenen er in april op onze Pinterest-pagina. Bedankt voor het delen, Heather van Skinny laMinx. In mei neemt Brittany Watson Jepsen van The House that Lars Built het van haar over als gastpinner.

Misschien heb je de kleurige DIY-projecten van Brittany Watson Jepsen – oprichter en director van The House that Lars Built – weleens gezien. Je vindt ze bijvoorbeeld in onze special Flow Make it yourself, op haar website en social media.

Als het even kan, is Brittany bezig met craften, schrijven en tekenen. Ze is dol op papier en verandert het in de meest bijzondere ontwerpen. Haar boek Craft the rainbow – 40 colorful paper projects is net uit. Het idee ervoor begon met de Instagram-hashtag #crafttherainbow. Al snel werd het zo’n succes dat de ideeën voor een boek zich spontaan aandienden. Deze maand kun je er een voorproefje van verwachten op ons Pinterest-bord.