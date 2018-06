Yelena op Pinterest

In mei verscheen er een ware kleurenexplosie op ons Pinterest-bord! Bedankt voor de mooie plaatjes, Brittany van The House that Lars Built. Deze maand is het de beurt aan de Russisch-Amerikaanse illustrator Yelena Bryksenkova. Ze is onze gastpinner in juni. Bij Flow zijn we al jaren fan van haar werk en je kunt haar illustraties regelmatig terugvinden in onze magazines en specials. Zoals in het nieuwste nummer van Flow (4-2018) bij het verhaal ‘Zien wat er wél is’.

Yelena is momenteel bezig met het illustreren van een gids over woorden rond de thema’s positiviteit en vreugde. Daarnaast maakt ze schilderijen als vrij werk. “Pinterest is een geweldig hulpmiddel om inspiratie op te doen voor mijn werk. Ik vind er vooral kleurenpaletten en vintage patronen die me op ideeën brengen. Voor elk groot nieuw project waar ik aan werk, maak ik geheime boards aan. Daarin verzamel ik afbeeldingen van mensen, kleding, interieurs of andere dingen die ik vind passen of die me aan het denken zetten. Informatie verzamelen om me voor te bereiden op mijn werk, vind ik een van de leukste dingen om te doen. Pinnen is voor mij een perfecte manier om research te doen naar beeld.”