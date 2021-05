Boekentip: De weg van het luisteren van Julia Cameron

Je creativiteit (weer) de vrije loop laten? Julia Cameron schreef er meerdere boeken over. Haar laatste, De weg van het luisteren, verscheen onlangs.

Julia Cameron is inmiddels 73, maar ze is nog productief als altijd. Haar nieuwe boek De weg van het luisteren schreef ze – naast onder meer een musical – vrijwel helemaal tijdens de pandemie. Het boek borduurt verder op The artist’s way, waarbij ze de lessen oppoetste en ervaringen verwerkte die ze had met cursisten. Ook voegde ze er zes hoofdstukken aan toe om door ‘de weg van het luisteren’ het pad van The artist’s way te verdiepen.

De weg van het luisteren

Het gaat om luisteren naar je omgeving, naar anderen en vooral naar je ‘hogere zelf’. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Forbes zegt ze: “Het luisterpad is ontstaan doordat ik alleen op de top van een berg woon. Het is er erg stil en ik merkte dat ik naar geluiden om me heen luisterde. Ik heb nu veertig boeken geschreven en mij wordt vaak gevraagd: hoe kun je zo productief zijn? Het antwoord is dat ik luister, en ik krijg aanwijzingen over wat ik vervolgens moet schrijven.”

Net als in The artist’s way omschrijft Cameron creativiteit als iets wat komt als je je helemaal openstelt. Iets wat alleen kan gebeuren als je je innerlijke criticus uitzet en je overlevert aan iets hogers, iets wat groter is dan jijzelf. Cameron gelooft dat inspiratie een lijntje met iets goddelijks is, maar als je daar niet in gelooft, maakt dat niet uit. ‘Noem het hoe je wilt, je kunt het ook flow noemen. Waar het om gaat is dat we de blokkades opheffen en dat kanaal naar die creatieve energie openzetten.’

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Sincerely Media/Unsplash.com