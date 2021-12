12 dagen creatief met Boekselen: vanaf 24 december

Black out poetry kenden we al, maar Loes Vork van Boekselen.nl gaat een stapje verder en maakt de mooiste kunstwerken in oude boeken. En hoera: ze geeft ook workshops! Deze challenge wil je niet missen in de kerstvakantie.

Had je nog nooit van boekselen gehoord? Dat kan kloppen, want Loes verzon de term zelf: een combinatie van ‘boeken’ en ‘spelen’. En het enige wat je ervoor nodig hebt: een boek dat je niet meer wilt lezen en wat stiften of potloden. Verder laat je alles over aan je fantasie, creativiteit en het toeval.

Tekst en beeld

Bij boekselen werk je met en over de tekst en afbeeldingen die in een boek staan. En fijn: je hoeft er niet voor te kunnen tekenen. Je kunt allerlei technieken gebruiken: woorden zoeken, schrijven, lijnen tekenen, schilderen, collages maken, knippen, stempelen en borduren. En het allerleukste – vinden wij – is losse woorden met elkaar verbinden tot een nieuwe zin of verhaal.

12 dagen creatief tijdens 12 heilige nachten

Heb jij al kerstvakantie en kun je tijdens de feestdagendrukte wel een momentje voor jezelf gebruiken? Misschien is dit een mooi moment om creativiteit en reflectie in je dag in te lassen. Vrijdag 24 december begint 12 dagen creatief. Een online challenge tijdens de ’12 heilige nachten’. Deelname is gratis en je ontvangt elke dag een mail: van 24 december 2021 tot en met 6 januari 2022.

Meer boekselen

