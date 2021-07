Beginnen met naaien #3: stoffen

Nienke van Leverink schreef samen met Pieke Stuvel Het grote naaiboek. Pieke is een ervaren en succesvol naaister, Nienke kon daar nog helemaal niets van. In deze serie vertelt Nienke wat ze ervan heeft geleerd en geeft tips. Deze week: stoffen.

Om kledingstukken te naaien kun je stof op de markt of in stoffenwinkels kopen, maar nog leuker is het om creatief aan de slag te gaan met tweedehands stoffen. Dat is goedkoper én beter voor het milieu. Het is een kwestie van net even anders kijken naar de spullen om je heen. Vooral grotere lappen zijn handig: zoek op rommelmarkten of in de kringloop naar gordijnen, dekbedhoezen en mannenoverhemden in grote maten.

Zo maakte ik al een tasje voor mijn nichtje (4) van een gescheurd kussensloop. Van een bank die op straat klaarstond om te worden opgehaald voor het grofvuil haalde ik een grote kussenhoes, waar ik een rokje van heb gemaakt. Op Marktplaats kocht ik eens voor een tientje een grote shopper vol met lapjes. Het leuke aan tweedehandsstoffen is het verrassingselement: je moet het doen met wat je krijgt.

Gooi niets weg

Naast tweedehands stoffen kun je natuurlijk ook (tweedehands) kleding vermaken. Pieke Stuvel is de onbetwiste koningin van het upcyclen: restproducten hergebruiken, waarbij de kwaliteit hoger wordt dan daarvoor. Haar tip: gooi niets weg.

In deze video van Vogue Italia zie je hoe ze zelfs van een uiennet nog een ketting maakt! In Het grote naaiboek is een heel hoofdstuk gewijd aan ‘Recycle de luxe’. Pieke maakt truien van rokken, mutsen van mouwen en handschoenen van maillots. Ook laat ze zien hoe je kledingstukken eenvoudig strakker kunt maken, inkorten of verven met natuurlijke kleurstoffen als kurkuma en bosbessen. Een heel hoofdstuk vol inspiratie.

Tekst Nienke van Leverink Fotografie Svitlana/Unsplash.com