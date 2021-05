Boekentip: Het Geluksdoeboek van Eva Brobbel

Voor als je op zoek bent naar wat meer geluk in je leven. Het Geluksdoeboek van Eva Brobbel is een praktisch werkboek voor iedereen die meer geluk wil ervaren.

De schrijver wisselt wetenschappelijke inzichten af met praktische dagelijkse opdrachten. Zo schrijft ze in het hoofdstuk dankbaarheid, compassie en zingeving: ‘Een simpel onderzoek in Canada toont aan dat we gelukkig worden van geven.

Studenten kregen allemaal twintig dollar. De ene helft werd gevraagd een cadeau te kopen voor zichzelf, de andere helft moest een cadeau kopen voor een ander. Achteraf bleek die laatste groep gelukkiger. Ook peuters worden gelukkiger van geven, blijkt uit een studie van dezelfde onderzoekers. Het zit dus al van jongs af aan ingebakken in ons systeem.’

Tekst Jeannette Jonker Fotografie