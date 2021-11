De kracht van de kruiden van Ricola – deel 2: Gewone vlier

Kruiden, wij zijn er dol op. In terracotta potten in de tuin of op de vensterbank, als mooie illustratie op een poster of in een droogboeket. Munt, basilicum en tijm kennen we allemaal, maar wat weet je van de gewone vlier?

De kracht van kruiden – deel 2: Gewone vlier

De gewone vlier, oftewel Sambucus nigra is een plant die behoort tot de muskuskruidfamilie (Adoxaceae). De kracht van dit kruid is dat een extract ervan een kalmerende werking heeft op het zenuwstelsel, en je kunt het gebruiken ter bestrijding van koorts en griep. Vóór het antibiotica­tijdperk was dit kruid een van de meest gebruikte ingrediënten voor kruidengenezers, farmaceuten en medici.

Heerlijke geur

De gewone vlier vind je overal. Als je de zoete geur eenmaal herkent, ruik je van mei tot en met juli de grote witte schermbloemen al op afstand. Van deze vlierbloesem kun je heerlijke limonade en thee maken, zie hieronder het vlierbloesemsiroop-recept. Tussen september en oktober herken je de gewone vlier aan haar mooie rood-zwarte bessen. Daar zijn vogels dol op en wij kunnen ze als ze goed rijp zijn ook eten. Maar de bessen worden meer gebruikt als basis voor een krachtig kruidenextract, een siroop of vlierbessenjam.

Vlierbloesemsiroop maken

Vlierbloesem heeft een heel sterke geur en smaak, daarom heb je maar een paar schermen nodig om een lekkere siroop te maken. Omdat je de bloemen niet wast (zonde van de smaak!), is het van belang dat de gewone vlier niet langs een autoweg staat. Vergeet de schermen na het knippen niet even uit te schudden. Haal de bloemetjes voorzichtig los van de takken, doe 50 gram ervan samen met een halve citroen in dunne plakjes en een liter water in een pan en laat vier uur trekken. Zeef daarna de bloemetjes uit het water, en zet het water met een citroenschil en 50 gram suiker een kwartier op het vuur, laat het rustig koken tot het suiker is opgelost. Laat het afkoelen en je hebt vlierbloesemsiroop.

Gewone vlier in de Ricola-pastille

De gewone vlier is een van de dertien krachtige kruiden in de kruidenmix van Ricola die zorgt voor de heerlijk frisse smaak. Het recept voor de Ricola-pastille is al vanaf 1940 bijna ongewijzigd en is een goed bewaard geheim. In deel 3 van Stek voor kruidenlovers bespreken we smalle weegbree.

