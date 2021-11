De lat wat lager leggen: dit boek helpt je met het bijstellen van verwachtingen

Hooggespannen verwachtingen horen bij de tijdsgeest. Maar wat kun je doen als je de lat altijd veel te hoog legt? Jan Wolter Bijleveld schreef er een boek over: Wat had je dan verwacht?.

‘Verwacht er geen wonderen van, laten we realistisch blijven, maar het geeft je zeker nieuwe inzichten in wat je kunt doen met keuzes, mogelijkheden, moeilijkheden en met het onverwachte.’ Met deze zin op de achterkant van het boek wordt al meteen duidelijk wat je van het boekt kun verwachten. Geen wondermiddel, maar fijne inzichten om beter met al die verwachtingen om te leren gaan.

Want het is heel fijn als alles gaat zoals verwacht, maar de werkelijkheid valt soms tegen. We denken vaak: dat kan beter. En in plaats van alsmaar terug te komen bij deze gedachte, kunnen we ook onze verwachtingen verkennen. Want we leggen de lat voor onszelf vaak best wel hoog volgens Jan Wolter Bijleveld. Zijn boek laat je daarom stilstaan bij twee vragen: wat doen al die verwachtingen met je en wat doe jij met verwachtingen?

