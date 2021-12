De schattige Lennnie helpt bij mentale struggles

Het kan zo simpel zijn: een eenvoudige illustratie die met een schattig stemmetje precies die dingen zegt die je soms even nodig hebt. Juist op dagen dat het leven even niet zo makkelijk is. De video’s van Lennnie gaan over mentale struggles en gevoelens waar we allemaal weleens tegenaan lopen. En de lieve blob belooft er altijd voor je te zijn zodat je je nooit alleen hoeft te voelen.

Lennnie

Ieder van ons loopt weleens tegen situaties of gedachten aan waar je je niet zo fijn bij voelt. Twijfels, onzekerheden, verdriet en andere mentale zorgen. Dat je als creatief even niet zo veel werk uit handen krijgt als je zou willen. Dat je je eenzaam voelt zonder familie. Of dingen die we niet mooi vinden aan onszelf als we in de spiegel kijken. Lennnie voelt deze dingen ook en maakt ze bespreekbaar. Het antwoord van de kleine blob is altijd dat je oké bent zoals je bent. En met een lieve iloveyoubyeeee als afsluiter voelen al die gevoelens ineens een stuk minder verdrietig.

Je vindt Lennnie op Instagram en TikTok. Ook is er een kleine collectie T-shirts en andere merchandise. En de playlist op Spotify heeft korte nummers die je kunt opzetten om vrolijk wakker te worden, of te sturen aan iemand tegen wie je sorry wilt zeggen. Probeer maar eens boos te blijven bij het stemmetje van Lennnie dat zegt “I’m sorry about that thing I did. Can you pretty please forgive me?”.

Tekst Nina van Hilst Illustraties Lennnie