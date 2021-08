Eens wat anders dan een blokje om lopen in de buurt. Met de Walk of Wisdom leg je een pelgrimstocht af door een afwisselende omgeving.

Een wandelroute met de weg als bestemming. Dat is het idee achter de Walk of Wisdom: een pelgrimstocht van 136 kilometer rondom Nijmegen. Over onverharde paden met hoogteverschillen voert de wandeling door twee landen, drie provincies en elf gemeenten. Met een eenmalige donatie (€ 28,50)

kun je de route lopen. Je krijgt een schoenveter met je inschrijfnummer. Daaraan hang je elf ringetjes met de namen van de gemeenten die je hebt doorkruist, als bewijs dat je de route hebt gelopen.

Over de Walk of Wisdom

In elk land ter wereld één Walk of Wisdom, dat is het grote plan van de organisatoren. Met de route in Nederland is het begin gemaakt. De tocht voert door een afwisselend landschap met on-Nederlandse hoogteverschillen. Het grootste deel is onverhard en het begin- en eindpunt van de route is de Stevenskerk in Nijmegen.

Vanuit hier loop je vrijwel direct de natuur in, waarna je via boerenlandpaden en de Duivelsberg richting het bos van Duitsland loopt. Vervolgens kom je in één van de mooiste bossen van Nederland terecht en vanuit daar loop je verder door oude dorpen, door de uiterwaarden van Beuningen en uiteindelijk kom je weer aan bij de Stevenskerk. Hoewel de route start en eindigt bij deze kerk, is de tocht niet gekoppeld aan een religie.

Waar slaap je dan tijdens de tocht? Er zijn genoeg sponsor adressen waar je kunt overnachten. Dit zijn hotels, B&B’s en campings langs de route die ook vernoemd zijn op de website van Walk of Wisdom.

Fotografie Dennis Ottink/Unsplash.com