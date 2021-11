De veranderaars #3: Floris organiseert ‘Wild Wellness’

Vijf veranderaars vertellen in Flow 9 hoe zij verandering teweegbrengen. Zodat de wereld van morgen anders is dan de wereld van vandaag. Floris Schoonderbeek is duurzaam ontwerper van buitenproducten als de Dutchtub en organiseert Wild Wellness midden in de natuur.

Wat is Wild Wellness?

“Ik was deze winter aan het zwemmen in de Rijn en dacht: zou je je kunnen ontspannen bij deze temperatuur? Wellness gaat over een mooie omgeving, over rust en alles loslaten. Dat vind ik hutjemutje in een sauna niet zo makkelijk, terwijl de natuur dat automatisch met zich meebrengt. Op een mooie plek hebben we toen in buitenwater een stellage met een vuurkorf gemaakt waarmee je warm water in je wetsuit kon pompen. Ook lagen er grote houten ringen in het water waarin je je kon ontspannen bij rustgevende muziek, een mooi uitzicht of lekkere geuren. Het bracht ons een compleet wellnessgevoel en weer een andere kijk op dat stukje natuur. En het mooie is dat je er amper spullen voor nodig hebt.”

Draait het voor een productontwerper niet alleen om ‘spullen’?

“In een wereld die kapotgaat aan overproductie, moet ik me afvragen: wat kan ik nog toevoegen? Het zit in de mens om altijd te zoeken naar een rijker bestaan. Maar wat is rijkdom? Voor mij is dat op dit moment: geen impact hebben op je omgeving. Ik voel me niet meer prettig bij vliegen of motorrijden, omdat ik weet dat het ten koste gaat van anderen, van de natuur. Een fikkie stoken vind ik al bezwaarlijk. Dus ga ik als ontwerper op zoek naar een manier om die ervaring op een andere manier in te vullen.”

En, heb je die gevonden?

“Ik heb de ervaring eerst ontleed: wat zijn de emoties die spelen bij een fikkie stoken? Je zit met elkaar om het vuur, het is sociaal, je kunt erbij wegdromen… Vervolgens kwam het tech­nische deel. Hoe zorg je dat je niets uitstoot? Zo kwamen we op de rocketstove, met een hoogwaardige verbranding, waar je gezellig met elkaar omheen kunt zitten en samen op kunt koken. We hebben ook een solar cooker ontworpen, de Sunstove, waarbij het zonlicht naar één brandpunt gaat, zoals vroeger met je vergrootglas. Dat geeft echt een kick. Ik denk dat dat essentieel is. Alleen als de ervaring bijzonder is, kunnen producten helpen bij het laten inzien dat je dingen ook anders kunt doen. Duurzamer.”

Je wilt mensen activeren?

“Ja. Als ik verwondering voel, bijvoorbeeld op zo’n mooie plek in de natuur waar we een maand eerder nog schaatsten, vraag ik me meteen af: hoe kan ik dit bereikbaar maken voor anderen? Soms is dat via een product. Maar als we met een aanhangertje vol spullen een sloot moeten omtoveren tot wellness, is dat ook prima.”

