Gezonde en duurzame voeding op je bord: 4 apps

Minder voedsel verspillen, lokale producten kopen of minder vlees eten. Of je nou uit eten gaat of zelf iets kookt, deze apps kunnen je helpen gezondere en duurzamere keuzes te maken.

4 gezonde en groene apps

Kitchen Stories staat vol nieuwe recepten. Doe ideeën op voor lekkere en gezonde maaltijden, picknicks of een barbecue en leer tegelijkertijd meer over de ingrediënten en voedingswaarden. Plant Jammer (de iOS app vind je hier) helpt je voedselverspilling tegen te gaan door lekker (vegetarisch) te eten met producten uit jouw (koel)kast. Happycow brengt in kaart welke veganistische, vegetarische en glutenvrije restaurants zich in jouw omgeving bevinden. TooGoodToGo gaat voedselverspilling tegen. Jij betaalt een lagere prijs voor prima, maar niet verkocht voedsel.

Meer lezen?

Tekst Eunice Frijde Fotografie Markus Spiske/Unsplash.com