Meer geven, hoe doe je dat?

Door te geven doe je iets om anderen te helpen. Dat is fijn, sterker nog: je wordt er bewezen gelukkiger van. In Flow 7 zoekt journalist Alice van Essen uit wat geven je brengt. Maar hoe kom je erachter wat je te geven hebt?

Geluksgevoel

Je hoeft niet per se te wachten met geven totdat je zelf alles op de rit hebt. Hanna Verboom is oprichter van Giving network Get it done. Ze vertelt in Flow 7 dat mensen vaak wachten op een goed moment. Maar omdat geven juist een geluksgevoel oproept, kan je er volgens Hanna niet vroeg genoeg mee beginnen.

Anderen helpen

Get it done is een netwerk voor mensen die graag willen geven. Op verschillende manieren helpt Get it done je te ontdekken hoe jij precies anderen kunt helpen. Maar naast leren wat je kunt geven, laten de coaches van Get it done je ook inzien hoe dit positief bijdraagt aan jouw leven. En natuurlijk blijft het niet alleen bij bedenken wat je kan geven, je gaat ook echt aan de slag.

Leren om meer te doen voor een ander?

Via webinars: inspirerende gesprekken met denkers en doeners.

Get togethers: maandelijkse (online) bijeenkomsten waarin sociale en duurzame projecten worden opgezet.

Workshops: theorie en oefeningen. Uiteindelijk maak je, onder begeleiding van coaches, een persoonlijk plan voor hoe jij je kunt inzetten voor anderen.

Tekst Alice van Essen Illustraties Rachael Presky