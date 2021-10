Plaatjes kijken met Marjolijn: de bemoedigende quotes van @streetwritings

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de inspirerende quotes van @streetwritings.

Inspirerende quotes

De Instagram-pagina van @streetwritings staat vol met herkenbare spreuken die je een hart onder de riem steken. De missie van deze artiest is dan ook ‘het verspreiden van zelfbewustzijn en zelfcompassie’. Dat doet hij of zij door quotes te delen waarin je jezelf kunt herkennen of met troostende of juist bemoedigende woorden.

Van verkeersbord tot luchtballon

Met Photoshop tovert de maker verkeers- en reclameborden om tot billboards met quotes die je even stil laten staan bij jezelf. Ook van luchtballonnen en gebouwen maakt deze kunstenaar ‘uithangborden’ met bemoedigende woorden. Je kunt de plaatjes natuurlijk online bekijken maar ook als poster bestellen.

