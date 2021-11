In het rek met rouwkaarten vind je vooral de standaard afbeeldingen met kaarsen, bloemen en teksten als ‘met oprechte deelneming’. Mooie, moderne kaarten voor minder mooie momenten zijn niet makkelijk te vinden. Poehee brengt daar verandering in.

Poehee

Ontwerpers Annemarie Arends en Débora Schiltmans kwamen op het idee om strak vormgegeven kaarten te maken voor als het leven even tegenzit. Om een dierbare steun te bieden bij slecht nieuws of rouw. Het is op kwetsbare momenten vaak moeilijk de juiste woorden te vinden. En op veel beschikbare kaarten is de tekst vrij onpersoonlijk. Tekstschrijver Carolien Dircken maakt voor Poehee spot-on teksten die troost en steun bieden. De kaarten worden gedrukt of hand gestempeld op stevig papier. Fijn om iemand mee op te beuren en te laten zien dat je meeleeft.

Je vindt de kaarten op de website van Poehee.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Poehee