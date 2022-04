Lessen over de liefde #2

“Ik ontmoette mijn man Scott toen hij voor me kwam werken. Ik was toen 27 en continu op reis. Ging van het ene naar het andere optreden. Uiteindelijk hebben we een keer gezoend en kregen we een relatie, maar het ging nog steeds niet echt goed met me. Ik vervalste recepten van psychiaters om aan medicijnen en drugs te komen waarmee ik high kon worden. Ik deed nog steeds slechte dingen. Uiteindelijk werd ik voor de eerste keer in een psychiatrische inrichting opgenomen, en Scott was de enige die me daar kwam opzoeken. In datzelfde ziekenhuis ben ik geboren – ze hadden daar ook een psychiatrische afdeling. Ik weet nog dat Scott me kwam bezoeken, hij was zo ontzettend knap. Ik dacht: deze vent is zo leuk. Wat is er mis met hem dat hij mij hier komt bezoeken?

Eigenlijk kun je op geen enkele manier beschrijven hoe gul, geduldig en empathisch mijn man is. Hij is gewoon zo’n goed mens. Zelfs mijn vrienden vroegen zich af waarom hij met mij was. En dat zei ik ook tegen hem. Ik vroeg: ‘Wat ben jij voor iemand? Wil je boete doen of zo? Waarom ben je hier met mij?’ En hij antwoordde dat hij zich thuis voelde bij mij en ik herinner me dat hij mij datzelfde gevoel gaf.”

Singer-songwriter Beth Hart, Flow 8, 2020

