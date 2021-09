Liesbeth zoekt een hobby: kralen rijgen (3)

Op netflixen en slechte reality-tv kijken na heeft Liesbeth Rasker eigenlijk geen hobby’s, besefte ze zich laatst. Daarom gaat ze er in elke Flow een testen. De derde is kralen rijgen.

Goud geld

In de tijd dat mijn inkomen bestond uit twee gulden zakgeld per week, had ik een zeer lucratieve bijverdienste: een handeltje in zelfgemaakte kettingen. Urenlang zat ik ijverig kralen te rijgen, en in de vrienden van mijn ouders vond ik welwillende klanten. Want ja, zeg maar eens nee tegen een kind dat glunderend voor je neus staat met een zelfgemaakte ketting. Ik vroeg zonder blikken of blozen tien gulden per stuk en verdiende dus goud geld.

Vooral tijdens Koninginnedag liep ik binnen, een dag die we elk jaar vierden bij vrienden in Blaricum. Over een groot prikbord spande ik een zwart doek en prikte daar mijn ­kettingen op, met een speciale koninginnedagprijs van ­vijftien gulden. “Dat kunnen de mensen hier mákkelijk betalen,” zei mijn vader dan. Ik herinner me de stapels briefgeld nog levendig, soms verdiende ik wel honderd­vijftig gulden. Dat was járen aan zakgeld! Op één dag!

Kralen rijgen

Maar ook los van deze gouden bergen waren de kettingen lang een diepgeliefde hobby. Mijn vaste kralenadres was een piepklein donker winkeltje van nog geen vijf vierkante meter. Achter de kassa stond een kromgetrokken vrouw die zo uit een boek van Roald Dahl leek te komen.

Aan de ene kant stonden vitrinekasten met meubeltjes voor poppenhuizen, aan de andere kant hingen van onder tot boven planken met potjes met kralen erop. Best een wonderlijke combinatie, maar je zal maar net zowel poppenhuizen bouwen als kralen rijgen als hobby hebben. Ik kon er ­eindeloos rondhangen. Elk potje bekijken, elk bedeltje bestuderen, nieuwe slotjes bewonderen en dan dolgelukkig met kleine plastic zakjes vol kralen weer naar huis.

Tegenslagen

Deze liefde kon ik wellicht in mijn volwassen leven opnieuw laten opbloeien. Om straks weer met m’n tong uit mijn mond gebogen over een stukje staaldraad te zitten, en met een platbektang de knijpkralen dicht te knijpen.

De eerste tegenslag was de ontdekking dat de winkel van vroeger niet meer bestaat. De tweede tegenslag kwam toen ik in een bekende kralenwinkel in Amsterdam stond, waar ik conform de regels van destijds een afspraak had gemaakt. Ik kon dertig minuten winkelen en was de enige klant. “Waar kunnen we je mee helpen?” vroegen de aardige meisjes achter de toonbank, maar ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde maken.

“Hoe langer ik met het lege bakje in mijn hand rondliep, hoe verslagener ik werd”

De eindeloze potjes kralen waren nu vooral intimiderend. Wilde ik kralen van keramiek? Of van natuursteen? Glas? Kunststof? En moesten het grote kralen zijn, kleine, in één kleur of juist een gevarieerd palet? En hoeveel wilde ik van elk? Wat was mijn ontwerp? Het duizelde me en hoe langer ik met het lege bakje in mijn hand rondliep, hoe verslagener ik werd.

Een hartverwarmende herinnering

Uiteindelijk kocht ik maar snel een zakje kobaltblauwe kraaltjes, wat draad en een slotje. Thuis zet ik de boel in elkaar en ik ben best tevreden met het resultaat, maar zonder dezelfde opwinding als vroeger. Kralen rijgen wordt leuk als je een kralendoos hebt, met vakjes vol opties. En als je je draai kunt vinden in zo’n winkel. Ik zal vast ooit nog een poging wagen, maar voor nu laat ik deze hobby voor wat het was: een hartverwarmende herinnering uit het verleden.

Liesbeth’s hobbyrapport 3: kralen rijgen

Voordelen: Het resultaat van een middagje hobbyen is een sieraad dat je ook daad­werkelijk kunt dragen. Of cadeau doen. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de schilderijen op nummer uit Flow 5.

Nadelen: Kralenwinkels zijn overweldigend. Waar moet je beginnen? Wat is mooi?

Voor herhaling vatbaar: Twijfelachtig. Misschien nu ik weer rustig door de schappen kan dralen.

Eindcijfer: 6

Meer lezen?

Lees over alle hobby’s die Liesbeth uitprobeert.

Vind inspiratie voor offline hobby’s.

Liesbeth is ook podcast­maker van haar podcast Dag voor Dag – met gesprekken over rouwen en de dood. Deze luister je via Spotify.

Meer over creativiteit.

Tekst Liesbeth Rasker Illustratie Caroline Morin