Maak je kerstpost (nog) persoonlijker met de decemberzegels van Geertje Aalders

Heb jij al een lijstje gemaakt aan wie je dit jaar een kerstkaart gaat sturen? Bij Flow vinden we het een fijne jaarlijkse traditie: nadenken over wie er het afgelopen jaar een belangrijke rol in ons leven speelden en de moeite nemen om die mensen een persoonlijke kaart te schrijven.

Kerstige voorpret

Vind jij het optuigen van de kerstboom ook zo’n fijn ritueel? Bij Flow nemen we het heel serieus: we zetten gezellige muziek op, drinken er een lekker warm drankje bij en nemen de tijd om alle kerstballen die we hebben weer eens te bewonderen. Het is immers maar één keer per jaar december, dus laten we ervan genieten.

Net als het versieren van je boom en ontwarren van de lichtsnoeren, brengt het uitzoeken en schrijven van kerstkaarten de nodige voorpret voor de feestdagen. Flow’s Merel zegt hierover: “Kerst is mijn favoriete feest en ik dompel me al vanaf november graag een beetje onder in de kerstsferen. Ik houd door het jaar heen een lijstje bij in mijn telefoon van de mensen die ik een kaart wil sturen. Ik ga dan extra vroeg op zoek naar toepasselijke exemplaren: catlovers krijgen bijvoorbeeld eentje met een kat erop en mensen van wie ik weet dat ze kerst niet al te serieus nemen, krijgen een grappige kaart van me. Ik vind het leuk om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de boodschap die ik op de kaart schrijf. Daar wil ik echt even de tijd voor kunnen nemen. En omdat ik weet dat er in december héél veel mensen kerstpost naar hun geliefden sturen, verstuur ik mijn kaarten ruim op tijd. Zo weet ik zeker dat ze voor kerst bij mijn vrienden op de deurmat liggen.

Als je deze traditie helemaal af wilt maken, dan plak je op de envelop natuurlijk een decemberzegel van PostNL. Dit jaar werden deze zegels ontworpen door papierkunstenaar Geertje Aalders. Je snapt; alles wat met papier, kunst én kerst te maken heeft laat onze Flow-harten sneller kloppen, dus je kunt je misschien voorstellen dat wij heel enthousiast zijn.

“Alle decemberzegels vertellen een klein verhaaltje”

In Flow magazine vertelt Geertje over haar inspiratie voor de postzegels die zij mocht ontwikkelen: “Toen het vorig jaar sneeuwde was het bij mij aan de overkant van de sloot zo een leuk plaatje. Ik bleef kijken. Iedereen die daar op dat besneeuwde veld was, was aan het spelen. Van jong tot oud. Sleeën, sneeuwpoppen maken, sneeuwbalgevechten. Iedereen was blij. Volgens mij is er is geen andere weersomstandigheid waarbij dat het geval is. Sneeuw mocht dus niet ontbreken op de decemberzegels vond ik.”

Naast sneeuwtaferelen zien we Nederlandse dieren terug op de zegels, zoals de das, de mol, de vos en het koolmeesje. Geertje: “Tijdens het schetsen en het nadenken over dieren, kwamen de verhalen en grapjes. Want eigenlijk vertelt elke decemberzegel een klein verhaaltje. De das versiert de kerstboom met z’n sjaal, de pauw wordt opgetuigd met de ogen op z’n staartveren, het zit ’m in de details.”

Boom versieren. Kaarten versturen.

Heb je ook zo’n zin om kerstkaartjes te gaan versturen met de decemberzegels? De zegels liggen inmiddels (sinds 15 november) in de winkels. Even wat handige informatie over de decemberzegels op een rijtje:

Laten we beginnen met het leukste nieuwtje: bij aankoop van twee vellen decemberzegels krijg je in de winkel een gratis unieke kerstbal cadeau. Dit is een luxe ornament gemaakt in samenwerking met Vondels. Die verdient zéker een mooi plekje in je boom. (Voor deze actie geldt: op = op)

Een velletje bevat 20 decemberzegels in 10 unieke ontwerpen en kost € 18,20.

Goed om te weten: je hoeft maar één decemberzegel te plakken op post tot en met 50 gram. Dat is 30 gram meer dan wanneer je ‘normale’ postzegels plakt. Zo kun je dus nog een kleine kerstverrassing meesturen in de envelop.

Wil je een kerstkaart naar familie of vrienden in het buitenland sturen? Met twee decemberzegels op je envelop verstuur je je kaart naar alle bestemmingen wereldwijd. Zo kun je dus ook je lieve tante in Canada of die leuke ex-collega die naar Portugal is geëmigreerd blij maken deze kerst.

Kijk voor meer informatie en voor de actievoorwaarden op postnl.nl/kerst

