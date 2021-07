Podcasttip: Menstruatiemeisjes

Laat je niet afschrikken door de titel: de podcast Menstruatiemeisjes is niet alleen voor meisjes. De Menstruatiemeisjes zijn er voor mensen van alle leeftijden en voor mensen mét of zonder baarmoeder.

Het blijft vreemd dat zo’n groot deel van de wereldbevolking elke maand menstrueert en dat er toch opvallend weinig over dit onderwerp gesproken wordt. Dikwijls hoor je mensen zeggen: “Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er daarbinnen allemaal gebeurt,” of; “Eigenlijk snap ik mijn lichaam helemaal niet.” Het is heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor menstruaties en alles wat daarbij komt kijken, want we kunnen elkaar en onszelf beter gaan begrijpen op die manier. Ook kunnen we beter rekening houden met onszelf, wat het leven een heel stuk aangenamer kan maken. Deze podcast draagt op een positieve en toegankelijke manier bij aan dit leerproces.

Geen vraag ongesteld

De Menstruatiemeisjes (Lieke en Honorata) laten geen vraag ongesteld. Ze rekenen af met taboes (no period shaming alsjeblieft!), hebben een sterke mening over bijvoorbeeld menstruatiearmoede en laten geregeld ervaringsdeskundigen op het gebied van bijvoorbeeld PCOS, endometriose of PMDD aan het woord. Er zijn tot nu toe twintig afleveringen en daar komt elke maand eentje bij. Genoeg materiaal om jezelf – en je omgeving – de komende tijd op een leuke manier mee bij te scholen dus.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Kiana Maria