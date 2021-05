Tip: met dit kaartspel leer je jezelf kennen

Een spel doen en er daarbij achter komt wie je bent en waarom je op een bepaalde manier reageert op iets. Met het spel Know yourself kan het.

Begrijpen wat je wilt en voelt of waarom je op een bepaalde manier reageert, is niet altijd eenvoudig. Dit spel met zestig kaarten zet je aan het denken over je leven en wie je werkelijk bent. De vragen gaan over de liefde, je jeugd, relaties, hoe je beslissingen neemt, wat je onzeker maakt en welke zaken veel voor je betekenen.