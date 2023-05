Elke dag 10.000 stappen? Dit is het effect van een kórte wandeling (van 11 minuten)

Zowel voor je hoofd als voor je fysieke gestel is wandelen goed. Nu niet meteen wegklikken omdat je dat voor de honderdste keer leest. Nieuw onderzoek wijst uit dat ook een kort rondje goed (genoeg) is.

De 10.000-stappen-challenge was lange tijd een populaire wandeluitdaging voor veel mensen. En ook door de lockdown zijn velen aan het wandelen geslagen. Hoe lang wandelen dan precies goed voor je is? Daar is nu ‘het grootste onderzoek ooit’ naar gedaan.

Elf minuten aan de wandel

Veel gezondheidsinstanties raden aan om minimaal 150 minuten per week ‘matig intensief’ te bewegen. Dat kan voor sommigen best lastig zijn. Het vooruitzicht dat je er na acht uur (zittend) werken écht nog even uit ‘moet’ en dan ook nog eens heel lang, kan demotiverend werken en er juist voor zorgen dat je voor de combi bank + Netflix kiest.

Voor het onderzoek hierboven, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, analyseerden wetenschappers gezondheidsgegevens van meer dan dertig miljoen mensen. Ze zochten naar verbanden tussen de hoeveelheid beweging en de duur en kwaliteit van leven. En daaruit blijkt: elke dag elf minuten wandelen kan vroegtijdig sterven met 25 procent verlagen.

10.000? Nee, dankje

150 minuten per week matief intensief bewegen zou volgens experts nog steeds het streefdoel moeten blijven, want dat verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden met 31 procent. Maar ook 75 minuten per week, dus elf minuten per dag, verlaagt de kans op ernstige ziektes al aanzienlijk. Eén op de zes vroegtijdige sterfgevallen zou volgens de onderzoekers ‘voorkomen kunnen worden’ door 150 minuten per week te bewegen. De korte wandeling zou één op de tien gevallen kunnen voorkomen.

(Geruststellende) tip

Probeer dus in elk geval voor de 75 minuten per week te gaan. Keihard in de sportschool trainen of hysterische danslessen volgen hoeft niet als je je daar niet prettig bij voelt. Matig intensief bewegen betekent flink doorstappen (of fietsen, skaten, huppelen, wat je wilt). Zodra je hartslag omhooggaat, je een beetje gaat zweten en een gesprek voeren moeilijk wordt, weet je dat je goed bezig bent.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Washington Post, The New York Times Fotografie Evgeniya Savina/Stocksy

Gepubliceerd op 19 mei 2023