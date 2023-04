Honderd jaar of niet: zo word je volgens deskundigen gezond(er) oud

We worden gemiddeld ouder dan voorheen. Hoe dat kan, daarover zijn deskundigen het nog niet helemaal eens. Maar adviezen om gezonder oud te worden, zijn er wel.

“Zij leve honderd jaar! Honderd jaar te leven…” Met deze verjaardagsklassieker zingen we jarigen honderd jaar leven toe, maar hoe waarschijnlijk is het dat dat ook gebeurt? En moet je het willen?

Goede genen

Volgens een schatting van de Verenigde Naties waren er in 2022 wereldwijd 593.000 honderdjarigen. Het is een snelgroeiende club: het aantal eeuwelingen zal waarschijnlijk alleen maar blijven stijgen. En dat komt niet alleen door de goede gezondheidszorg van tegenwoordig.

Waar het ’m in zit, hoe oud je wordt? Volgens deskundigen geldt: hoe langer je ouders leven, hoe groter de kans dat je zelf ook gezonder en langer leeft. Kinderen van honderdjarigen leven doorgaans ‘tien jaar gezonder en langer’ dan hun leeftijdsgenoten, vertelt Luigi Ferrucci, wetenschappelijk directeur van het National Institute on Aging aan The Washington Post. Volgens experts heeft dat met DNA te maken.

Wat je zelf kunt doen

De deskundigen zijn het overigens niet eens over de máte waarin genetica je levensduur beïnvloeden. Volgens Jamie Justice, assistent-hoogleraar gerontologie aan Wake Forest University, suggereren sommige onderzoeken dat je genen maar zo’n 25 procent van je levensduur bepalen. De andere 75 procent heeft te maken met je omgeving en je gedrag.

Zo hebben stress en vervuiling rechtstreeks invloed op de biologische mechanismen van het ouder worden, volgens Ferrucci. Daarnaast blijkt dat gezonde ouderen fysiek actief blijven, veel tijd buiten doorbrengen en een sterke band hebben met vrienden en familie.

Vóór de geraniums, niet erachter

Regelmatig buiten wandelen baat sowieso, volgens Ferrucci. “Als ik mensen die lang en gezond willen leven een tip mag geven, zou ik zeggen: sta ‘s morgens vroeg op en ga meteen naar buiten. Dat is het beste geschenk dat je jezelf kunt geven.” Niet dat er iets te garanderen valt. Ferrucci benadrukt dat honderd jaar of ouder worden uniek blijft, ook al wandel je braaf, eet je gezond en omring je je met vrienden.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Washington Post Liddie Austin

Gepubliceerd op 15 april 2023