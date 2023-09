Abortus nu ook toegestaan in Mexico

Het hoogste gerechtshof van Mexico heeft abortus uit het strafrecht gehaald. Daardoor moeten publieke ziekenhuizen in het hele land de ingreep nu aanbieden.

De beslissing betekent dat zwangerschapsonderbreking niet langer verboden is in het land met meer dan 127 miljoen inwoners. Federale zorgverleners die abortus uitvoeren kunnen niet langer vervolgd worden. Voor voorvechters van vrouwen- en mensenrechten is de uitspraak een belangrijke overwinning.

Schending van mensenrechten

Twee jaar geleden oordeelde het Mexicaanse hooggerechtshof al dat de strafbaarheid van abortus in strijd is met de grondwet, omdat het de mensenrechten schendt van mensen die zwanger kunnen worden. Daardoor moesten deelstaten al lokale wetgeving aanpassen, al gebeurde dat niet in alle deelstaten. Zelfs in staten waar abortus al legaal is, worden nog steeds vrouwen gearresteerd wegens moord na een spontane miskraam. Deze laatste beslissing om abortus te legaliseren maakt dat voortaan onmogelijk.

De uitsprak kwam er nadat non-profitorganisatie GIRE naar de rechter was gestapt tegen het Mexicaanse Congres en de uitvoerende macht. Die laatsten hadden regelgeving uitgevaardigd die abortus strafbaar stelt. In veel landen in Latijns-Amerika is abortus nog altijd illegaal, maar daar wordt steeds meer tegen geprotesteerd.

Abortus in Nederland

In Nederland is abortus sinds 1984 legaal. Samen met Denemarken behoort Nederland tot de landen in Europa met het laagste aantal abortussen, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Dat komt mede door tijdige seksuele vorming, toegang tot en gebruik van anticonceptie.

