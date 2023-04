Babs Gons is de nieuwe Dichter des Vaderlands

Het duurt nog even, maar dichter Babs Gons is vanaf september twee jaar lang de nieuwe Nederlandse Dichter des Vaderlands.

Het is geen rocket science, dat Babs Gons genoeg in huis heeft om de huidige nationale dichter, Lieke Marsman, waardig op te volgen. Volgens het comité van dichters en poëziekenners dat haar voordroeg is ze ‘een van de meest aansprekende dichters van nu, maatschappelijk betrokken en met een stem vol vuur, brandend en warm, zowel op het podium als op papier’.

Babs is van huis uit spoken word performer en wordt zelfs de koningin van de spoken word genoemd. Ze organiseerde bijna tien jaar lang maandelijks een podium voor jonge dichters en schrijvers in Amsterdam en was columnist van Het Parool.

Binnenkort kan ze ook Dichter des Vaderlands op haar cv zetten. Daarmee komt ze in het illustere rijtje van onder meer Gerrit Komrij, Ramsey Nasr en Ester Naomi Perquin. Wat de rol inhoudt? Ze zal optreden als ambassadeur voor de poëzie, onder andere door te dichten bij landelijke (nieuws)gebeurtenissen, zo is te lezen op Dichterdesvaderlands.nl.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Petra Kroon, Bonnita Postma

Gepubliceerd op 30 april 2023