Dat inspireert: deze bekende mensen zijn open over hun mentale gezondheid (en lassen een pauze in)

Aangeven dat het even te veel is, om hulp vragen of een pauze inlassen: gevalletje makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl het juist zo belangrijk is om jezelf op één te zetten. Deze bekende mensen zijn open over hun mentale gezondheid.

Toen de Schotse zanger Lewis Capaldi – die Gilles de La Tourette heeft – op het festival Glastonbury niet meer verder kon zingen vanwege zijn tics, viel het publiek voor hem in. Honderden video’s op TikTok lieten zien hoe toeschouwers uit volle borst meezongen met zijn hit ‘Someone You Love’, terwijl de zanger geëmotioneerd toekeek.

Een paar weken eerder kondigde hij op Instagram aan dat hij even rust pakte voor zijn mental health. ‘Ik moet de komende weken gewoon Lewis uit Glasgow zijn,’ schreef hij onder andere. Hij hoopte op Glastonbury zijn comeback te maken, maar die paar weken rust bleken niet genoeg te zijn. In een nieuw Instagrambericht kondigde Capaldi aan meer tijd nodig te hebben om zijn mentale en fysieke gezondheid weer op de rit te krijgen. De reacties van zijn fans waren steunend en begripvol.

Iedereen worstelt weleens

Hij is niet de enige beroemdheid die zijn mentale gezondheid voorop zet en een pauze inlast. Zo cancelde zanger Shawn Mendes (24) zijn wereldtournee omdat het niet goed met hem ging. In een Instagrambericht gaf hij aan tijd nodig te hebben om weer gezond te worden. Ook Justin Bieber (28) stopte na een aantal optredens met zijn tournee vanwege vermoeidheid en Selena Gomez (30) nam een pauze van social media omdat het naar eigen zeggen haar hele leven overnam.

Ook Adele (34) die al lange tijd worstelt met depressie en angst, zet haar mentale gezondheid voorop. Na het uitbrengen van een album, stapt de zangeres soms jaren uit de spotlight. Tijdens de Graham Norton Show legt ze uit waarom: “Ik heb altijd bijna drie jaar nodig om bij te komen van het maken van een album.”

Het inspireert dat deze bekende mensen, gevolgd door velen, open zijn over hun mentale gezondheid en het goede voorbeeld geven: soms heb je nou eenmaal een pauze nodig. Of rust. Of hulp. En dat is allemaal oké.

Tekst Bente van de Wouw Bron Beam Fotografie Marjolijn Polman & Getty Images

Gepubliceerd op 12 juli 2023