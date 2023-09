Binnenkort: Boekenweek van Jongeren

Een boekenweek speciaal van en voor jongeren: omdat die heus nog wel warm kunnen lopen voor literatuur.

‘Lezen kost me te veel inspanning.’ Dat is een veel voorkomende reactie van jongeren tussen de 12 en 20 jaar, volgens Stichting Lezen. De Boekenweek van Jongeren loopt van 15 t/m 24 september en hoopt de jongeren te laten zien dat lezen juist ontspant en ook leuk kan zijn.

Feestelijke uitreiking

Tijdens de boekenweek wordt het Beste Boek voor Jongeren gekozen. De literaire prijs kent twee categorieën: Oorspronkelijk Nederlandstalig en Vertaald. Er worden dus twee prijzen uitgedeeld. Deze feestelijke uitreiking gebeurt op het BoekTok Live festival, de officiële aftrap van de Boekenweek van Jongeren.

BoekTok Live

Dat BoekTok Live festival vindt op 15 september om 19.00 uur plaats in Bibliotheek Neude. Het festival is gratis en voor iedereen, dus ook mensen buiten de categorie 12 tot 20. Je kunt er workshops volgen en meedoen met de Boekenbingo of Poëzie Karaoke. Natuurlijk zullen er boektokkers aanwezig zijn en de schrijvers van 3PAK, het gratis geschenk van de Boekenweek van jongeren, met daarin drie verhalen. Zie je Philip Huff, Rima Orie en Nydia van Voorthuizen & Marie Lotte Hagen, kun je meteen vragen of ze je 3PAK signeren.

Wil jij ook bij de opening van de Boekenweek van Jongeren zijn? Reserveer je gratis ticket voor BoekTok Live via deze website.