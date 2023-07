Mooi initiatief: de Burn-Out Brandweer wil burn-outs uitblussen

Steeds meer mensen lijken in Nederland een burn-out te krijgen. Niet zo gek met al die (technologische) prikkels, prestatiedruk en het altijd maar aan staan. Om die stress te doven, is er nu de Burn-Out Brandweer.

In een oude brandweerauto rijdt professioneel coach en initiatiefnemer Robbert Minderhoud met meerdere burn-out coaches door heel Nederland om mensen op een luchtige en positieve manier te onderwijzen over stress en ontspanning. In de karakteristieke rode wagen vind je geen brandweerslangen of blusapparatuur, maar instrumenten om tot rust te komen.

Mentale branden blussen

Denk aan luie stoelen en een goed gesprek. Attributen om gedachten te verzetten met schilderen, boeken om te lezen en rustige muziek om naar te luisteren. De Burn-Out Brandweer biedt niet alleen ontspanning, maar ook heldere lessen om goed voor jezelf te zorgen en stress te voorkomen.

Zo kun je de brandweer als bedrijf inzetten voor een workshop stresspreventie, maar kun je ook een rooksignaal sturen als je bovenkamer vol rook zit. Door middel van 1-op-1-coaching blus je zelf je mentale brand. In een artikel van Bed Rock lezen we dat Minderhoud en team ook langsgaan bij middelbare scholen en onderwijsinstellingen, om uit te leggen waarom het zo belangrijk is een balans te vinden in off- en online leven. Mooi!

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Bedrock Fotografie ©Amor Burakova/Stocksy

Gepubliceerd op 13 juli 2023