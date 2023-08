Lekker nostalgisch: de vouwwagen is terug

Leuk om te weten: ouderwets kamperen is helemaal terug. Inclusief vouwwagen, waarvan de verkoop het afgelopen jaar flink is gestegen.

We vieren onze vakantie de laatste jaren het liefst lekker basic. In plaats van een grote ontsnapping naar een ver oord verblijven we vaker op Nederlandse campings, dichtbij de natuur. Ook maken meer mensen gebruik van hun eigen verrijdbare verblijf. De bekendste optie hiervoor is de caravan, maar de vouwwagen wint dit jaar ook enorm veel terrein.

Nostalgie

Dit jaar is de verkoop van vouwwagens met meer dan twintig procent gestegen, wat betekent dat er al meer dan 100.000 vouwwagens in de omloop zijn, schrijft NU.nl. Het bijzondere aan vouwwagens (behalve het nostalgische gevoel) is dat ze geen eigen kenteken hoeven te hebben en vaak ook te combineren zijn met elektrische auto’s, in tegenstelling tot caravans. “Vooral met de iets oudere elektrische of hybride auto’s trek je niet zomaar een caravan mee,” zegt de woordvoerder van de Kampeer- en Caravan Industrie.

Tweedehands

De Nederlandse kampeerder blijkt al behoorlijk duurzaam. Want de aanschaf van deze ‘tenttrailers’, net als caravans en kampeerauto’s, gebeurt veelal tweedehands. Op die manier willen we mogelijk vakantie vieren zo toegankelijk mogelijk maken, zodat we altijd even naar die fijne plek kunnen, ook tussendoor. Want vooral verblijven in de buurt biedt flexibiliteit, al helemaal als je je slaapplaats aan je auto kan bevestigen. Kwestie van spullen inpakken, gaan en genieten.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Fotografie Liesbeth Schoenaker-Polman

Gepubliceerd op 3 augustus 2023