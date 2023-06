Dit nieuwe plan zorgt (hopelijk) voor meer treinen naar Berlijn en Parijs

Even snel (en goedkoop) op en neer naar de stad van de liefde. De auto of het vliegtuig nemen is gemakkelijk en soms handiger dan de trein pakken. Maar daar komt (hopelijk) verandering in.

Milieuvriendelijk reizen naar het buitenland: het is nog niet altijd even toegankelijk. Want waar er wel wat internationale treinen rijden, is het meestal sneller, makkelijker of goedkoper om toch even het vliegtuig of de auto te pakken.

Als een trein

Vanaf 2027 wil vervoersbedrijf Qbuzz zeven keer per dag treinen laten rijden naar Parijs en Berlijn. Het bedrijf is vooralsnog een kleine speler op de ov-markt, maar wil graag uitbreiden.

Qbuzz is niet het enige bedrijf dat een grotere rol probeert te krijgen in het Nederlandse (en internationale) vervoer. Op dit moment is NS nog steeds de grootste partij.

Tijd voor verandering

De markt openstellen voor concurrentie kan zorgen voor meer verantwoorde reisopties. Zo overweegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen om internationale verbindingen aan meer partijen te gunnen in plaats van aan één. Heijen hakt binnenkort de knoop door.

NS is er niet erg blij mee. Maar volgens Gerrit Spijksma, directeur van Qbuzz, is er genoeg plek voor iedereen. “We kunnen naast elkaar bestaan. Er wordt onderschat hoeveel reizigers een korte vlucht willen vervangen door de trein (…),” vertelt hij aan de Volkskrant.

Minder co2

Van alle vervoersmiddelen is de auto het vervuilendst, volgens het CBS. Dat komt met name doordat je in auto’s minder mensen vervoert dan in een vliegtuig, dat op nummer twee staat. Treinreizen zorgen voor de minste c02-uitstoot. Laat maar komen dus, die extra internationale treinen.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron de Volkskrant Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 28 juni 2023