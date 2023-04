Mini-doelen: met een ‘pocket list’ maak je je doelen behapbaar en haalbaar

Doelen stellen kan fijn zijn om wat meer sturing te hebben. Die doelen worden echter minder leuk als je ze maar niet lijkt te bereiken. Hoe lukt het wel?

Geen zorgen, je hoeft er niet nog harder je best voor te doen. Volgens journalist Elizabeth Day, auteur van onder andere Durf te falen, gaat het er vooral om dat je je doelen behapbaar maakt.

Wil je bijvoorbeeld vaker een boek lezen? Je kunt jezelf dan opleggen om twintig boeken per jaar te lezen, óf je maakt het doel kleiner en schrijft ’tien bladzijden per dag’ op je lijst. Dat voelt haalbaarder en minder groots. Terwijl het resultaat aan het eind van het jaar misschien wel hetzelfde is.

Een klein doel behalen geeft zelfvertrouwen voor de volgende stap

Day noemt zo’n lijst met kleine doelen de pocket list. Zo zegt ze in een artikel van Country Living dat de optelsom van die kleine doelen zorgt voor geluk en een vergroot zelfvertrouwen. Zeker als je merkt dat je die doelen ook echt behaalt.

Day: “Ik raak geïnspireerd van het idee om de kleine doelen te omarmen dit jaar. Het is goed om bij onszelf in te checken en te begrijpen wat we belangrijk vinden in het leven. Iets nieuws proberen is het gereedschap om dat te ontdekken.”

Wat inspiratie nodig voor je volgende mini-doel? Misschien kun je de eerste kleine stap zetten naar je droomwerk, of kun je een begin maken met een eigen moestuin door wat zaadjes te planten. Wil je wat meer avontuur in je leven? Dan kun je een tent lenen en eens op de lokale camping overnachten, of een lange fietstocht maken in je uppie.

Nog meer tips van Elizabeth Day om je mini-doelen te behalen

Je kunt aan het eind van de week je agenda doornemen voor de komende week. Zijn de doelen/taken/afspraken haalbaar? Of heb je het idee dat er te weinig tijd is om ze te behalen? Je kunt je agenda dan aanpassen om rustiger je week in te gaan. Beloon jezelf als je een doel of deadline behaalt. Met een koffiepauze bijvoorbeeld, of met een korte wandeling in de zon. Probeer afleidende technologie te laten voor wat die is als je aan je doel werkt.

Tekst Bente van de Wouw Bron Country Living Illustratie Karen Schipper

Gepubliceerd op 17 april 2023