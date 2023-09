Kidsweek is vernieuwd en brengt nu nóg meer leesplezier

Kidsweek is in een nieuwe – en ruimere – jas gestoken: de weekkrant komt vanaf nu uit op een groter formaat. Dat betekent meer ruimte voor extra veel nieuws, moppen en weetjes.

Soms is het nieuws voor kinderen best ingewikkeld. Want hoe leg je bijvoorbeeld – om maar wat te noemen – klimaatverandering uit? Kidsweek zorgt ervoor dat alle nieuwtjes kort en begrijpelijk zijn, zodat het leuk blijft om te lezen. Want hoofdredacteur Henrike van Gelder vindt leesplezier bij kinderen het allerbelangrijkste: “Ik ben trots dat we met Kidsweek de missie hebben omarmd om nog meer te focussen op leesplezier en toegankelijkheid.”

Bijzondere verhalen

De vernieuwde Kidsweek is niet alleen groter qua formaat. Er verschijnt voortaan ook tien keer per jaar een SamSam-special, in het midden van de krant. Hierin staan bijzondere verhalen die kinderen helpen wereld- en mediawijzer te worden. Denk daarbij aan onderwerpen als democratie, duurzaamheid en de digitale wereld. De mascotte Globy – een vrolijke wereldbol- neemt je mee door de SamSam en geeft je handige tips over de verschillende onderwerpen.

Start van de Dag

Ook de website en de lesmethode van Kidsweek, Kidsweek in de Klas, is vernieuwd. Op de website ‘Start van de Dag’ vind je het actuele nieuws en een nieuwsquiz. Leerkrachten kunnen dit gebruiken om de schooldag te beginnen, zodat de leerlingen op de hoogte zijn van het laatste nieuws. Het is overigens niet alleen voor kinderen: iedereen kan zijn nieuwskennis testen in de quiz. Steek je vast nog iets van op.

De vernieuwde Kidsweek is vanaf nu te koop.

