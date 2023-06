Deze wildbloeier is verkozen tot nationale bloem (en daar schuilt een wijze les in)

Veel Europese landen hadden hem al: een nationale bloem. Nu is er ook in ons kikkerland één uitgekozen. En daar schuilt een wijze (mental health-)les in, vinden wij.

De pinksterbloem, het fluitenkruid, de wilde kievitsbloem, de paardenbloem en het madeliefje. Welke zou de publieksfavoriet worden? Radioprogramma Vroege vogels riep Nederlanders op om te stemmen op hun favoriete bloem.

53.000 mensen lieten weten welke van de vijf de nationale bloem zou moeten worden. En – met ruime meerderheid – heeft het madeliefje gewonnen, werd bekendgemaakt bij de Nationale Bloem Verkiezing tijdens het radioprogramma.

Oog voor detail

Volgens botanicus Rogier van Vugt is het heel Nederlands dat deze bloem is verkozen. In veel andere landen groeien namelijk grotere bloemen in verschillende bijzondere kleuren, hier is dat minder het geval. “Het zegt iets over onze natuur. Wij moeten het hebben van het kleine, waar je oog voor moet hebben, waar je dan van gaat houden.”

“De Nationale Bloem Verkiezing is een sympathiek initiatief dat mensen bewust laat kijken naar al die prachtige wilde bloemen om ons heen,” vertelt minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. “Het brengt de mensen dichter naar de natuur en dat is mooi, want de natuur en de samenleving hebben elkaar nodig.”

Nabij geluk

Een fijne reminder om te omarmen wat er in ons eigen land allemaal te zien is. En dat geluk niet hoeft te zitten in verre reizen door wilde jungles, langs Japanse tuinen of fleurige Franse velden. Maar juist in de berm langs de weg, in het grasveld om de hoek en in onze eigen toch best heel mooie bossen.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron BNNVARA Fotografie Marjolijn Polman