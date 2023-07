Nieuw plan voor textielverwerking: dit merk jij ervan

Weet jij wat er gebeurt met oude kleren die je weggooit? Vaak belanden ze alsnog bij het afval, maar dat wordt dankzij een nieuwe regel hopelijk anders.

Breng jij je oude kleding naar de textielcontainer? En wist je dat dat ook kan als iets kapot of versleten is? Helaas wordt nog veel textiel bij het grofvuil gegooid, zelfs als het nauwelijks gedragen is, waardoor het in de verbrandingsoven belandt en niet kan worden hergebruikt.

De verwerking van textielafval moet dus verbeteren. Want we consumeren veel kleding met zijn allen, maar de recycle-industrie is daar nog niet op berekend. Waardoor versleten kleding alsnog in de natuur terechtkomt.

Duurzaam design

Gelukkig komt daar nu verandering in. Op dit moment is de gemeente nog verantwoordelijk voor het inzamelen van textiel. Maar de nieuwe regeling, met de chique naam Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), legt de verantwoordelijkheid juist bij de bedrijven – waaronder veel grote merken – die de producten op de markt brengen. Zij moeten zelf de textielverwerking in goede banen leiden. Wellicht leidt dat automatisch tot meer verantwoorde ontwerpen, hoopt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. “Het idee is dat ze er vanaf het design van een product rekening mee houden dat het ook echt te recyclen is aan het einde van de levensduur.”

Vezel tot vezel

Over een tijdje zal het aanbod van tweedehands kleding groter worden: in 2025 moet de helft van het textielafval namelijk worden hergebruikt in eigen land, in 2030 al 75 procent. Naast de textielcontainers komen er meer plekken – winkels bijvoorbeeld – waar je oude kleding en linnengoed kunt inleveren. Alles is welkom: wat nog mooi is wordt tweedehands verkocht, de rest wordt ‘vezel-tot-vezel’ gerecycled: er wordt ook echt nieuwe kleding van gemaakt, niet alleen producten als schoonmaakdoekjes.

Stappen zetten

Om deze opzet te laten slagen, moet er nog wel een aantal stappen worden gezet, zegt Peter Koppert, van Stichting UPV Textiel. “Maar het wederzijdse belang van textielproducenten en de overheid is groot. We willen niet dat al onze kleding in Afrika wordt afgedankt.”

Wat je zelf alvast kunt doen? Je kleding (ook oude handdoeken en beddengoed!) dus naar de textielcontainer brengen. Of dat gaatje in die blouse even stoppen, in plaats van meteen een nieuwe kopen. Dan weet je in elk geval zeker dat ie niet wordt afgedankt.

Tekst Marissa Koenderink Bron NOS Fotografie Amor Burakova/Stocksy

Gepubliceerd op 5 juli 2023