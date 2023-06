Met deze nieuwe treinverbinding maak je een prachtige panoramareis door Zwitserland

Een wereldwijde primeur heeft Zwitserland te pakken met de GoldenPass Express. Sinds eind vorig jaar is er een directe verbinding tussen Montreux naar Interlaken, en de route is schitterend.

Voor het eerst ter wereld kan een smalspoortrein doorrijden op normaalspoor. Het zorgt ervoor dat passagiers op de beroemde GoldenPass Line nu niet meer over hoeven te stappen, maar gewoon kunnen blijven zitten terwijl ze in ongeveer drie uur van Montreux naar Interlaken reizen.

Het is samen met de Bernina Express en de Glacier Express een van de mooiste treinroutes van Zwitserland. De reis is nu niet alleen comfortabeler, maar dankzij draaiende, verstelbare stoelen en catering is het inmiddels een premium panoramatrein. Je komt onderweg langs wijnvelden, ziet het meer van Genève en je hebt uitzicht op verschillende bergen. Meer informatie over de treinreis (en de tarieven) vind je op deze website.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron treinreiziger.nl Fotografie ©Akela – from alp to alp/Stocksy

Gepubliceerd op 21 juni 2023