Prikkelarme salons: bij deze kappers wordt smalltalk geskipt

Een trip naar de kapper is niet voor iedereen rustgevend: gillende kinderen, harde muziek, stoelen die dicht op elkaar staan en dan die oneindige smalltalk. Deze prikkelarme haarsalons in Australië doen het net even anders en creëerden een plek waar iedereen kan ontspannen.

De salons bieden service aan waar niet gekletst wordt, geen sterke geuren hangen en waar je zo min mogelijk aangeraakt wordt. De muziek is rustgevend en staat zacht en sommige kappers helpen alleen volwassenen, zodat je niet omringd wordt door kinderen tijdens je knipbeurt. Vooral neurodivergente mensen, die vaak extra gevoelig zijn voor prikkels, hebben er baat bij.

Rach Law, salonmanager van zo’n prikkelarme kapsalon, neemt voornamelijk werknemers aan die zelf ook neurodivergent zijn of daar ervaring mee hebben. In een artikel voor Frankie vertelt ze: “Ik vind het belangrijk dat werknemers hun klanten begrijpen. Dat lukt het best als ze zelf persoonlijke ervaring hebben.”

Iedereen kan een rustmoment gebruiken

Je hoeft niet per se neurodivergent te zijn om bij een prikkelarme kapsalon binnen te lopen. Ook voor introverte mensen, die opladen van stilte, kan zo’n knipbeurt zonder smalltalk een verademing zijn. En zelfs extraverte mensen kunnen zo’n rustmoment gebruiken. “Als iemand binnenkomt en gespannen overkomt, laat ik die klant tot rust komen terwijl ik knip,” vertelt thuiskapper Hannah Warnock in hetzelfde artikel.

In Nederland zijn er (nog) weinig salons met het stille beleid, toch zijn er manieren om het voor jezelf zo ontspannend mogelijk te maken. Neem een thuiskapper bijvoorbeeld. Ook een idee: bel of mail de salon een paar dagen voor je afspraak en geef aan dat je snel overprikkeld raakt of liever niet praat tijdens het knippen. Ze kunnen niet hun hele omgeving voor je aanpassen, maar kleine veranderingen lukken bijna altijd.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron Frankie Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 6 mei 2023