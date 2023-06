Snel van stad naar stad vliegen? In Frankrijk mag het niet meer

Frankrijk heeft als eerste Europese land het aantal binnenlandse vluchten aan banden gelegd. Als de trein in minder dan tweeënhalf uur dezelfde afstand kan overbruggen, is een lijnvlucht nu verboden.

Een essentiële stap en een krachtig symbool, noemt minister van Transport Clément Beaune de nieuwe wet. Want het gebruik van vliegtuigen tussen grote steden met goede treinverbindingen is niet langer te rechtvaardigen in deze tijd, zegt hij. Er zit schot in de zaak, vindt ook Matteo Mirolo, hoofd luchtvaartbeleid bij de Europese ngo Transport & Environment. “Een aantal jaar geleden was dit ondenkbaar.”

Primeur

Frankrijk heeft dus de primeur, het is het eerste land ter wereld met een dergelijk verbod. De regeling is aangedragen door 150 burgers, die samen 149 voorstellen bedachten om de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk te verminderen. Het originele idee was wel ingrijpender, oorspronkelijk zouden vluchttrajecten die binnen vier uur met de trein te bereizen zijn worden verboden, maar dat vond de regering van Macron te ver gaan. Milieuorganisaties zoals T&E zijn juist nog niet tevreden – zij hopen dat het verbod alsnog wordt uitgebreid.

13 per dag

Maar, het is een begin. Want korte vluchten zijn relatief schadelijker dan de langere afstanden volgens platform Milieu Centraal. Toch zijn de meeste vluchten in verhouding kort, ook in Nederland. Een derde van de vluchten vanaf Schiphol heeft een bestemming binnen de 750 kilometer. Dagelijks vertrekken er alleen al zo’n dertien vluchten naar Parijs, terwijl de trein maar dik drie uur over dezelfde afstand doet. Als je de douane meerekent als je het vliegtuig neemt en van het vliegveld vervolgens nog naar de stad moet, vliegt de tijd in ieder geval niet voorbij.

Privéjets

Er is goede hoop dat andere landen het voorbeeld van Frankrijk zullen volgen. In Duitsland staat het onderwerp ook al een tijdje op de agenda en in Oostenrijk moet je al een toeslag betalen op korte vluchten. In Frankrijk wordt er ook kritisch gekeken naar het gebruik van privéjets, die vaak ook maar kleine stukjes afleggen. In Nederland hoeven we geen binnenlandse vluchten te schrappen (want die zijn er niet), maar we kunnen wel aan het spoor blijven timmeren.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 18 juni 2023