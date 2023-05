Met de ‘visdeurbel’ help je wachtende vissen naar hun bestemming

Een visdeurbel, dat is toch niet echt een deurbel voor vissen? Wel dus. Met dit initiatief van de gemeente Utrecht kun je vissen helpen om over te steken, in plaats van dat ze gegrepen worden door een reiger.

De visdeurbel is niet alleen populair onder Utrechters. De livestream wordt ook massaal bekeken door Amerikanen doordat tiktokker Thunder Keck de visdeurbel meenam in zijn serie over ‘nuttige websites die je nog niet kende’.

En daar kunnen wij ons zeker in vinden. Op de site visdeurbel.nl kun je een livestream bekijken van het Utrechtse water vol (bijzondere) vissen. En hoewel dat op zich al fascinerend en ontspannend is, heeft het ook een andere functie. Je kunt namelijk op de deurbel klikken als je vissen ziet. Daarmee maak je een foto (eventueel ook te gebruiken als pronkstuk op je datingprofiel zonder een echte vis te hoeven vangen) en deze kun je naar de sluiswachter sturen. Hij opent dan de sluis wanneer er genoeg vissen in de wacht staan.

De dichte deur

Het initiatief ontstond omdat vissen belangrijk zijn voor een goede waterkwaliteit. Daarom helpt de gemeente de vissen graag om zich voort te planten. Maar daarvoor moeten ze wel eerst vanaf de Vecht door de Oudegracht en singels bij de Kromme Rijn zien te komen. Omdat de sluis in het voorjaar niet zo vaak opent, redden veel vissen het niet tot hun bestemming. Ze wachtten zo lang voor een dichte deur dat ze werden opgegeten door reigers en aalscholvers.

Omdat de sluiswachter niet 24/7 in de smiezen kan houden hoeveel vissen er in de wacht staan, kunnen livestreamkijkers helpen. Zo kun je een steentje bijdragen én het is weer eens wat anders dan scrollen op social media of de zoveelste aflevering van Friends.

3 tips om vissen te zien

Kijk ‘s ochtends of ‘s avonds, de meeste vissen zijn in de schemering actief. Vanaf half april komt de vistrek echt op gang en is de kans groter dat je veel vissen ziet. Bijzondere soorten (paling en snoekbaars) zie je vooral ‘s nachts.

Op visdeurbel.nl vind je, naast de bel, ook een overzicht van grappige foto’s en spannende (ja, echt; iets met reigers) momenten. Ook vind je er een overzicht van alle soorten vissen die je kunt spotten: misschien leuk voor een potje vissenbingo?

