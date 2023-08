Op deze plek zwem je binnenkort buiten, mét live klassieke muziek

Voeten bungelend in het frisse water, een oranje gloed van de ondergaande zon en klassieke muziek op de achtergrond. Nee, het is geen droom: binnenkort kun je dit meemaken in Amsterdam.

Ben je nog op zoek naar een leuk anders-dan-anders uitje om de zomervakantie mee af te toppen? Na een succesvolle editie van vorig jaar, komt Klassiek in het Zwembad terug. Op 1 september kun je bij het Flevoparkbad in Amsterdam genieten van de klassieke muziek van cellist Isaac Lottman en pianist Caspar Vos.

Klassiek in het Zwembad

Ook als je misschien niet zo’n waterrat bent, kun je hier een fijne avond hebben. Liggend op je handdoek, kijkend naar de bomen. Of pootjebadend vanaf de zijkant, genietend van de buitenlucht. Inclusief opblaasservice voor je krokodil, luchtbed of roeiboot. 😉

Je kunt hier meer info en tickets vinden.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Kiki Smith/Stocksy

Gepubliceerd op 10 augustus 2023