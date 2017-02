Deel met je vrienden

Wat zijn we blij met onze nieuwe agenda! Ontwerper Lotta Jansdotter maakte de prachtige dessins en de agenda is lekker ruim opgezet. Met rechts de dagen van de week en links veel plek voor notities, lijstjes of tekeningen. Achterin vind je een envelop gevuld met stickers en ansichtkaarten. Compleet met een elastiek om alles op zijn plek te houden en een leeslint. De agenda heeft een harde kaft en de afmetingen zijn 164 x 226 mm.

Nieuwsgierig naar de binnenkant? Bekijk het filmpje. De Flow Agenda 2017 kost €16,95 en is verkrijgbaar in diverse winkels en via onze webshop.

Het filmpje is gemaakt door Emmy Storm.