Deel met je vrienden

Vanaf de start van Flow in 2008 schrijven we veel over mindfulness. Omdat het zo’n fijne oplossing is voor alles waar we tegenaan lopen in ons drukke leven, en het ons helpt om (pieker)gedachten niet zo serieus te nemen en te genieten van heel gewone dingen. We maakten drie dikke specials over dit onderwerp, die nu in één voordelig pakket te koop zijn voor €27,90. Je krijgt dus 30% korting.

Om welke specials gaat het?

Flow Mindfulness met verhalen over anders omgaan met emoties, wat aardiger zijn voor jezelf, mindful hardlopen, interviews met deskundigen en een gidsje met informatie over trainers, boeken en workshops. Met een one thought a day-schriftje en ansichtkaarten.

met verhalen over anders omgaan met emoties, wat aardiger zijn voor jezelf, mindful hardlopen, interviews met deskundigen en een gidsje met informatie over trainers, boeken en workshops. Met een one thought a day-schriftje en ansichtkaarten. Flow Mindfulness Werkboek waarin zes vragen centraal staan waarvoor mindfulness van die heldere inzichten heeft, zoals ‘Waarom nemen we onze gedachten zo serieus?’ en ‘Waarom vinden we nieuwe dingen zo eng?’. Met extra’s zoals stickers, mooie-momenten-kaartjes en een themaschriftje.

waarin zes vragen centraal staan waarvoor mindfulness van die heldere inzichten heeft, zoals ‘Waarom nemen we onze gedachten zo serieus?’ en ‘Waarom vinden we nieuwe dingen zo eng?’. Met extra’s zoals stickers, mooie-momenten-kaartjes en een themaschriftje. Flow Mindfulness & creativiteit met opdrachten of inzichten. Van ‘ga tekenen’ tot ‘hoe kun je anders naar je dag kijken’. Maar ook met levensverhalen, gedichten, interviews en papieren extra’s zoals een slinger, tafelloper en morning pages-schrijfboekje.

Het Flow Mindfulness Pakket is verkrijgbaar in onze webshop.