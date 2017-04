Filmpje vol klein geluk

Deel met je vrienden

The Tiny Book of Tiny Pleasures is de eerste uitgave van Flow en de Amerikaans uitgeverij Workman. Het boekje is 400 pagina’s dik en bevat illustraties van Deborah van der Schaaf (het is gebaseerd op de Flow Scheurkalender 2015, aangevuld met nieuwe tiny pleasures). Ben je nieuwsgierig wat er in het boekje staat? Bekijk het filmpje om vast een indruk te krijgen.