Ieder jaar maken we een nieuwe verzamelband om Flow Magazine in te bewaren. We maken altijd een lege versie en een volle versie waar alle Flows van het afgelopen jaar in zitten en ze vliegen vaak over de online toonbank zodra ze in de webshop te koop zijn. Wat we in het begin nooit hadden bedacht (en heel leuk vinden) is dat veel mensen die alle Flows al hebben juist een volle verzamelband willen. Zo hebben ze Flows om in te lezen en in de andere helft kan dan gescheurd, geknipt, geplakt en getekend worden.

Dit jaar heeft Valerie McKeehan de illustraties gemaakt. Aan de ene kant staat een Nederlandse quote en aan de andere kant een Engelse quote. We vinden hem zelf erg leuk geworden, zeker ook omdat de gekleurde ruggen van de Flows er zo mooi in uit komen.

Er zijn drie manieren om een verzamelband te bemachtigen. Je kunt een abonnement op Flow nemen voor dit jaar en dan krijg je er een volle verzamelband bij met jaargang 2015 (8 edities), dat kan hier. Daarnaast kun je ook de volle (€39,95) en lege verzamelband (€16,95) in de Flow shop kopen.