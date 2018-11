Flow-inzichten van de redactie

In Flow 7 vertellen Flow-bedenkers Irene en Astrid wat ze hebben geleerd van tien jaar Flow. Dat maakte ons nieuwsgierig: wat voor inzichten heeft de rest van de redactie zoal opgedaan? Deze keer: Marti, Bente en Marije.

Marti (online marketeer): “Wat ik heb geleerd in de korte tijd dat ik nu bij Flow werk, is dat het oké is om soms even stil te staan bij dit moment, of juist iets heel anders te gaan doen. Ik gun mezelf nu momentjes op de bank zonder me schuldig te voelen. Ik heb nog heel veel te leren wat betreft mindful leven en vertragen, maar werken bij Flow is al een mini-cursus op zich. Ik merk dat veel collega’s zonder haast proberen te werken en leven – al lukt dat natuurlijk niet altijd. En er is ruimte voor imperfectie, wat voor mij als perfectionist in de huidige maatschappij veel betekent. Want niemand heeft een perfect leven, en dat hoeft ook helemaal niet.”

Bente (online editor): “Meestal heb je niet in de gaten dat je lessen aan het leren bent, tot je terugkijkt op een bepaalde periode en ziet hoe hard je gegroeid bent. In de twee jaar dat ik voor Flow werk (eerst als stagiaire tekst en nu als online editor), zijn er zo veel lessen voorbijgekomen dat ze niet op een hand te tellen zijn. De meeste zijn van praktische aard, maar sommige inzichten – en dat zijn de meest waardevolle – leerden me dingen over het leven zelf.

Dat rust nemen net zo belangrijk is als hard werken, misschien nog wel belangrijker. Dat goed ook echt goed genoeg is en dat streven naar perfectie een onbegonnen strijd is die je niet moet willen winnen. Maar vooral dat alles zijn eigen tijd heeft, en dat het heerlijk kan zijn om los te leren laten en gewoon mee te gaan met de flow.”

Marije (eindredacteur): “Een van de leukste dingen van eindredactie doen voor Flow, is dat ik bijna alle verhalen lees en redigeer – en dus heel veel mooie inzichten tegenkom. Sommige daarvan poppen nog geregeld op in mijn hoofd. Bijvoorbeeld, als mijn agenda op een vrije dag weer eens uitpuilt van de to do’s: ‘Van wie moet dat dan?’. Of, als ik graag iets wil doen wat ik stiekem heel eng vind: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ (de credits gaan naar Pippi Langkous).

Maar de grootste verandering sinds ik bij Flow werk, is dat ik nu meer kies voor wat ik echt wil. Niet dat ik me nooit meer laat afleiden door mijn smartphone, televisie en andere dingen die ik in the end niet zo belangrijk vind, maar ik maak wel bewustere keuzes. Als je mij vraagt wat ik het allerliefst wil, weet ik het antwoord binnen een seconde: lezen. Dus toen ik voor Flow een verhaal redigeerde waarin een literatuurcoach werd geïnterviewd die leesretraites geeft, wist ik het meteen: dat wil ik ook! Drie dagen alleen maar lezen, in een huisje in de natuur terwijl al het praktische voor je wordt gedaan: heerlijk was het.

Sindsdien (nu al meer dan een jaar) sta ik elke ochtend om zes uur op om de dag te beginnen met een boek. Dat terwijl ik eigenlijk geen ochtendmens ben en eerdere pogingen tot het doen van een ochtendritueel al na een paar weken strandden. Dat heb ik van Flow geleerd: niets moet, maar als je iets echt wilt en er energie van krijgt, is het de moeite van het uitproberen waard.”