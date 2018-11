Onze favoriete Flow-covers van de afgelopen 10 jaar

Deze maand bestaat Flow tien jaar en kijken we graag even terug op al het moois wat we hebben gemaakt. Wat vonden we bijvoorbeeld de beste, leukste en mooiste covers? Zes redactieleden vertellen.

Marti (online marketeer): “Mijn favoriet was het laatste nummer van 2017. Hoe langer je naar deze cover kijkt, hoe meer je ziet. Op het eerste gezicht lijkt het daardoor een drukke boel, maar alle illustraties zijn op zichzelf ook prachtig. Bovendien spreekt de quote me erg aan: ‘Isn’t it funny how day by day nothing changes, but when you look back, everything is different’.”

Marjolijn (coördinator beeld & rechten): “Ik was heel blij met nummer 2-2018. Het is het eerste nummer in de nieuwe stijl, dus de eerste cover zonder randje eromheen. Ik vind vooral het beeld mooi: het komt helemaal tot zijn recht en heeft ook niets anders nodig. Het neon logo maakt het af.”

Wies (stagiaire online): “Ik denk dat ik nummer 7-2017 het mooist vind. Illustraties hebben sowieso mijn voorkeur, en van deze van Anisa Makhoul word ik extra blij. De kleuren en de palmbomen geven me het gevoel van een warme zomeravond.”

Jessica (marketing & operations director): “Ik ga voor 8-2015. Het kleurverloop is prachtig, en dit is een van onze weinige covers die extra zijn versierd met glitters. Ik krijg er dat echte fijne wintergevoel van, zonder dat het overdreven kerstachtig wordt.”

Petra (senior vormgever): “Mijn favoriet is het laatste nummer van 2013. Die is extra bijzonder, omdat het borduursel op de cover met de hand is gemaakt door textielartiest Marloes Duyker, gebaseerd op illustraties van Deborah van der Schaaf. We hebben het originele borduurwerk nog hier op de redactie liggen.”

Quirine (online editor): “Ik vind het eerste nummer van 2009 heel erg mooi. Het patroon doet me een beetje denken aan Japanse bloesem. Later zag ik pas dat het behang is van Pip Studio, grappig! Een beetje heftig voor op mijn eigen muur, maar prachtig als Flow-cover. Ondanks dat dit een van de eerste nummers is, voelt hij nog heel erg aan als van nu.”