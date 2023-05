Worstel je weleens met de liefde? Irene deelt 3 tips die je kunnen helpen

Irene Smit is creative director van Flow en mental health-deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: de liefde.

Wie mij al wat langer volgt, weet dat mijn liefdespad lange tijd lekker hobbelig was. Precies toen ik Flow begon, in 2008, gingen de vader van mijn kinderen (toen twee en zes) en ik uit elkaar. Daarna volgden wat jaren met, eh, laat ik ze vage liefdespogingen noemen. Het waren relaties waarin ik, achteraf gezien, niet genoeg voor mezelf koos. Op zich niet erg, er waren mooie momenten, grappige ontmoetingen en van elke relatie leerde ik ook weer, maar toch: achteraf vind ik dat ik op liefdesgebied wel wat beter mijn grenzen had kunnen aangeven.

Gelukkig was er al die jaren ook Flow, en daarin leerde ik veel over de liefde. Ik verdiepte me in mijn eigen patronen, mijn onbewuste overtuigingen en ontdekte waar mijn ‘foute keuzes’ vandaan kwamen. Met als resultaat: een liefde die wel klopt (daarover vertel ik vast ooit meer)!

Mijn tips voor liefdesworstelaars? Hier komen ze:

Ik heb veel geleerd van het boek Liefdesbang van Hannah Cuppen. Ze doet duidelijk uit de doeken hoe het zit met bindingsangst en verlatingsangst, hoe die twee dicht bij elkaar liggen en hoe je vaak weer in net een andere rol schiet in een volgende relatie. Vriendinnen. Wat zijn die toch fijn… Ik heb heerlijk veel en vaak en lang mijn liefdesleven en hun liefdesleven besproken en elk gesprek kwam ik wat verder en zag ik weer een nieuw patroon. Ga het gesprek aan met andere gescheiden vriendinnen en stel echt onderzoekende vragen. Welke keuzes maak je, waarom, wat brengt deze relatie je, wat is belangrijk? Luister naar de antwoorden in plaats van je eigen verhaal kwijt te willen. Juist door echt naar een ander te luisteren kun je veel leren en bedenken wat voor jou belangrijk is. Nieuw, en ik verheug me erop: de podcast Hallo liefde! van Flow-journalisten Karine Hoenderdos en Brenda van Osch. Je kunt een brief schrijven aan de liefde, en vervolgens zorgen Karine en Brenda voor een antwoord. Dat doen ze met de hulp van experts, literatuur en hun levenservaring. Hallo liefde! is er voor iedereen die weleens worstelt. Of je nu verliefd bent of dat graag weer eens wilt zijn, of je eenzaam bent of in een moeizame relatie zit. En of het nu gaat om de liefde voor je kind, je lover, jezelf, de buurman of onze planeet. Heb je een vraag voor de liefde? Stuur die naar halloliefde@gmail.com. Wie weet wordt je vraag beantwoord (altijd anoniem) in de podcast, die vanaf 15 juni te vinden is op de bekende podcastplatforms.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 18 mei 2023