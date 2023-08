Mislukken mag: 5 inzichten van journalist Nienke Denekamp

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds iemand anders. Deze keer: schrijver, journalist en fotoredacteur Nienke Denekamp.

Tijd maakt een gerecht beter “Vanaf dat ik een jaar of zestien was, voerde ik allerlei kookexperimenten uit die vervolgens door mijn ouders en zusje braaf werden opgegeten. Ik bakte bijvoorbeeld appels in olijfolie, deed er kerrie bij en – nou ja – dat was dan eten. Maar ik was niet tevreden met wat ik kookte en dacht: hoe kan dat? Tot ik erachter kwam dat ik een belangrijk ingrediënt over het hoofd zag: tijd. Van tijd wordt een gerecht altijd beter. Korstjes aan gebakken aardappels is bijvoorbeeld een van de lekkerste dingen die er bestaan. En dat heeft echt met tijd te maken: zonder tijd geen korstjes. Knapperige dingen zijn sowieso altijd lekker: er is niemand die zegt: ‘Getver, wat is het knapperig.’”

Doe één ding tegelijk “Zo nu en dan heb ik last van een depressie. Wat hielp om met die sombere buien om te gaan, was het volgen van een achtweekse mindfulnesstraining. Ik heb daar nog steeds profijt van, vooral wanneer ik alles als (te) veel ervaar: het huis, de tuin – ik ben van het Rokin in Amsterdam naar het platteland van Groningen verhuisd – mijn werk. Dan probeer ik te denken: oké, ik ben nú dit aan het doen en de rest parkeer ik even.”

Gun jezelf een oppepzinnetje “Ik ben opgeleid als journalist, maar maakte na een tijdje de overstap naar de beeldredactie. Tekst en beeld zijn bij kranten en tijdschriften best gescheiden werelden. Dus toen ik het schrijven miste, was het lastig om weer naar de tekstkant over te steken. Tot ik de kans kreeg een gouden boekje te schrijven: De krantenpoes, een kinderversie van De poezenkrant van Piet Schreuders. Omdat ik het zo groot maakte in mijn hoofd – o god, ik moet een kinderboek schrijven – werd het een vreselijke worsteling. Dat veranderde toen ik bedacht: ik hoef helemaal geen Annie M.G. Schmidt te zijn om een verhaaltje te schrijven, en vervolgens ging ik het gewoon doen. Ik zeg dat nog steeds tegen mezelf als ik vastloop.”

Er gaat niks boven een boek “Het is een enorme luxe om een boek te mogen maken, zoals over de schilder Marc Chagall. Een aantal maanden studeren op een onderwerp of persoon en op zoek gaan naar verhalen en vooral ook illustraties: boeken staan voor mij boven alles. Een goed boek is beter dan een goede film. Ik wilde zelfs liever het boek van Irma Boom hebben over de Vermeer-tentoonstelling, dan een kaartje voor een tijdslot in het Rijksmuseum.”