Acteur Joy Wielkens: ‘Het deed iets met me om mensen van kleur te zien; van dokters tot rechters, docenten en boeren’

Acteur Joy Wielkens groeide op in een witte omgeving. Pas toen na haar studie ging ze reizen, zag ze mensen van kleur in alle lagen van de bevolking.

Gepubliceerd op 9 december 2024

“Ik kom net van ‘thuis’, het huis in Amsterdam Osdorp, waar ik ben opgegroeid en waar mijn moeder al meer dan zestig jaar woont. Mijn moeder was vier of vijf toen zij er met haar zeven broers en zussen introk. Toen ze er in de jaren zestig kwam wonen, waren ze het eerste Surinaamse gezin in de buurt.

Geen weduwenpensioen? Wacht maar

Er waren in die tijd nog weinig Surinamers in Nederland, de grote migratiegolf kwam pas na de onafhankelijkheid in 1975. Maar mijn opa, die beroepsmilitair was in dienst van het Nederlandse leger – hij had in de Tweede Wereldoorlog gediend – was overleden. Mijn oma belde vanuit Paramaribo met Den Haag: hoe zat het met haar weduwenpensioen? Een ambtenaar liet weten dat ze geen geld naar Suriname overmaakten.

Ik kan daar soms nog steeds boosheid over voelen. Wel mannen een oorlog insturen voor het belang van ‘het Koninkrijk’, maar een weduwenpensioen uitkeren in Suriname kon niet. Toen is mijn stoere oma, zwanger van haar negende kind en met acht kinderen tussen de twee en veertien, op een vrachtschip gestapt. Zes weken later klopte ze aan in Den Haag.

Mijn moeder, mijn rots

Ik heb mijn oma niet gekend, ze stierf in 1976, vier jaar voor mijn geboorte. De ouders van mijn vader kende ik ook niet, want mijn vader is niet betrokken geweest bij mijn opvoeding. Als je door één ouder wordt opgevoed, is het belangrijk dat je van degene die er wel is, op aan kunt. Op mijn moeder kon ik rekenen, zij was de rots.

Ze was ook streng en werkte hard – ze is haar hele leven bibliothecaris geweest – en ze zorgde dat mijn zus en ik ons schoolwerk deden. Ik deed al jong aan toneel, ging naar de jeugdtheaterschool en zat op dansles. Ik mocht doen wat ik leuk vond, maar ik moest wél doorleren.

‘O maar Joy, jij bent gewoon wit’

Toen ik op mijn achttiende werd aangenomen op de kleinkunstacademie had ik eigenlijk niet zo door hoe bijzonder dat was. De kleinkunstacademie was toen nog een heel witte aangelegenheid. Ik deed braaf mee, we leerden het canon van de Nederlandse kleinkunst en zongen liederen van Toon Hermans, Jacques Brel en Jenny Arean.

Ik snapte het en vond het niet vreemd, in die zin dat ik leergierig was en het me ging om het leren van de techniek, van tekstanalyse, al die dingen om zo goed mogelijk te worden in mijn vak. Maar mijn referentiekader was anders. Thuis luisterde ik naar Nina Simone, naar Billie Holiday, naar rap.

Ik weet nog dat we een keer iets mochten meenemen waar we zelf van hielden. Ik had iets meegenomen van de hiphopband Us3, behoorlijk braaf en zelfs een beetje jazzy, maar mijn docenten en medestudenten zaten met glazige ogen te kijken. Een klasgenoot zei eens: ‘O maar Joy, jij bent gewoon wit.’ En dat klopte in die zin dat ik buitenshuis altijd in een witte wereld verkeerde: op de scholen waar ik zat, de vriendinnen die had.

Mensen met dezelfde kleur als jezelf

Vrij kort na mijn afstuderen heb ik veertien maanden in Hamburg gezeten en in The lion king gespeeld. Dat was een bijzondere periode.

Later, toen ik reizen ging maken naar landen waar het overgrote deel van de bevolking niet wit is, ontdekte ik nog meer hoe anders dat is. Het deed iets met me om binnen alle lagen van de bevolking mensen van kleur te zien: dokters, docenten, rechters en boeren, en om te merken dat de meerderheid van de mensen om je heen eruitziet zoals jij.

Na die veertien maanden was ik er wel klaar mee om Shenzi, een van de drie hyena’s, te spelen. Ik was nieuwsgierig naar wat het vak nog meer voor me in petto had. Zo belandde ik in Nederland in het theater en kwam er al snel een rol in een tv-serie op mijn pad.”

